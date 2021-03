Rinvio Juventus-Napoli, la risposta della Lega alla Roma: rispettate le norme, non sono ammessi ricorsi

Ultime notizie calcio Napoli - Si preannunciano giornate ricche di polemiche. La Roma, infatti, ha presentato alla Lega un esposto per capire le ragioni che si celavano dietro lo spostamento ed il rinvio di Juventus-Napoli, in programma il 17 marzo ed ora Tuttomercatoweb ha raccolto la posizione della Lega. Fanno sapere, in tal senso, che la decisione di spostamento di Juventus-Napoli è stata presa nel pieno rispetto delle norme. In aggiunta, viene ricordato che da statuto non sono ammessi ricorsi sulla formulazione del calendario.