Il Napoli vuole adeguare il contratto di Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia

Rinnovo Kvaratskhelia avviate le trattative

Già nei mesi scorsi Aurelio De Laurentiis ha avuto qualche approccio per ritoccare verso l'alto l'ingaggio da un milione netto e, secondo Calciomercato.it, ci sono stati i primi approcci in questi giorni. L'esterno offensivo georgiano non ha alcuna fretta e ascolterà l'offerta del club azzurro.

