"Non era rigore", le telecamere di DAZN inchiodano Lorenzo Insigne [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - In casa Salernitana non si placano le polemiche per i due rigori concessi al Napoli nel derby del Maradona vinto dagli azzurri. Il canale YouTube "Tutto sulla Salernitana", infatti, ha mostrato il dialogo avuto a fine gara da Lorenzo Insigne con Dries Mertens in cui si vede in maniera abbastanza chiara il capitano azzurro ricostruire l'episodio del secondo rigore concesso in giornata. Il labiale sembra essere il seguente: "Non era rigore, l'ha presa qui (ed indica il fianco) e poi è andata sul braccio. Poi ho fatto gol".

Rigore Napoli-Salernitana, le parole di Insigne

Chiaramente si tratta di una ricostruzione del calciatore, che ha visto l'episodio in tempo reale e non collocato neanche nella posizione ideale. Ricordiamo che, da regolamento, il contatto con un'altra parte del corpo non scagiona più il difendente se si ritiene che il braccio sia in una posizione non congrua con lo svolgimento dell'azione e della situazione.