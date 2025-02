Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela che Buongiorno non giocherà dal 1' in Napoli-Udinese:

"Alessandro Buongiorno dovrà ancora attendere per il suo rientro nella formazione iniziale: ha accumulato minuti in settimana nell’amichevole disputata col Giugliano. Stasera sarà di nuovo in panchina dopo quella dell’Olimpico: l’auspicio sarebbe di entrare nella ripresa, per riprendere confidenza in vista della trasferta di sabato contro la Lazio".