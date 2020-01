Ricavi commerciali 2019, Napoli a quota 46mln: crescita del 10,5% rispetto al rapporto precedente [GRAFICO]

E’ il Barcellona la società di calcio con i maggiori ricavi commerciali nella stagione 2018/19. Secondo le rilevazioni della Deloitte Football Money League, il club catalano ha visto i propri ricavi commerciali balzare del 18,88% a 384 milioni di euro nella scorsa stagione, salendo al primo posto nella graduatoria che lo scorso anno vedeva primeggiare i rivali del Real Madrid, davanti al Bayern Monaco e allo stesso Barcellona. Ne parla Calcio & Finanza:

“Il Milan – che si posiziona al 21° posto nella classifica generale – si piazza in sedicesima posizione per quanto riguarda i ricavi commerciali. Per i rossoneri il dato recita 60 milioni di euro e una flessione del 14,5% (il peggior dato per quanto riguarda il divario percentuale dal 2018). Occupano invece il 18° e 19° posto Roma e Napoli. I giallorossi fanno registrare ricavi pari a 55 milioni di euro (+14,4% rispetto ai 48 milioni del 2018), mentre per i partenopei il dato dice 46 milioni, in crescita del 10,5% rispetto al rapporto precedente”