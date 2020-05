Riapertura ristoranti a Napoli, sul lungomare minuto di raccoglimento e applauso dei ristoratori

Ultime notizie Napoli - E' una giornata a suo modo storica per la città di Napoli e per tutta la Campania: i ristoranti, infatti, si lasciano quest'oggi alle spalle il lockdown e riaprono i battenti. Bellissima, in tal senso, l'iniziativa dei ristoratori del lungomare napoletano: hanno, infatti, realizzato un vero e proprio flashmob di fronte a Castel dell'Ovo con mascherine e distanziamento sociale. Hanno, infatti, prima fatto un minuto di raccoglimento in onore di tutte le vite spezzate dal Coronavirus e poi hanno realizzato un lungo applauso al grido: "Viva Napoli, viva Italia, viva i medici! Le istituzioni ci devono stare vicino e non ci devono abbandonare". A riportare la notizia è l'edizione online del quotidiano "Il Mattino".

Ristoranti lungomare