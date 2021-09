Il Mattino - ADL ha bloccato la cessione di Petagna, ha messo nei guai Ferrero: la reazione dei compagni

Notizie calcio Napoli - Retroscena di calciomercato sul mancato trasferimento di Andrea Petagna. Intanto, riguardo le ultime sul Napoli scrive Il Mattino.

Quando mercoledì i compagni lo hanno rivisto a Castel Volturno, cosa per nulla scontata visto che lo stesso Petagna era certo che sarebbe andato via, tutti i compagni rimasti l'hanno circondato e accarezzato. Erano palesemente felici per lui. Ha deciso De Laurentiis, mettendo nei guai Ferrero e la Sampdoria che erano certi di essere a un passo dal suo ingaggio. Ma il presidente lo ha tolto dal mercato, ha rinunciato a risparmiare 3,6 milioni di ingaggio per dare a Spalletti un'altra alternativa là davanti.