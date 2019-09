Repubblica - Settimana decisiva per la Sampdoria: Napoli e cessione del club

Notizie calcio - Si parla da tempo della cessione della Sampdoria. Dopo otto mesi circa, ora la vicenda sembra davvero giunta ad un epilogo. A testimoniarlo è la lettera d’intenti firmata dalle due parti, che concede al gruppo Vialli un diritto di esclusiva a trattare per l’acquisto sino al 30 di settembre. La distanza tra le parti è minima e intanto la Samp si prepara alla sfida con il Napoli per evitare la terza sconfita consecutiva. Forse stavolta è proprio vero: per il futuro della Sampdoria la settimana appena cominciata è decisiva. A riportarlo è Repubblica.