Repubblica - Obiettivo Champions League: spunta la promessa di Calzona a De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta della promessa che avrebbe fatto il nuovo allenatore Francesco Calzona al presidente Aurelio De Laurentiis:

"Francesco Calzona, che è appena approdato sulla panchina azzurra, ha promesso ad Aurelio De Laurentiis (impegnato ieri mattina in Lega a Milano) che farà di tutto per tentare la rimonta in classifica, nonostante la zona Champions si stia allontanando in maniera quasi irreparabile".