Repubblica - Napoli-Juventus, attesi 40mila tifosi: si punta all'effetto visivo di alto livello contro gli ex Sarri e Higuain

Ultimissime calcio Napoli- La vittoria in Coppa Italia con la Lazio ha aumentato un po’ la fiducia del pubblico e quindi il San Paolo, come riportato da Repubblica, domani contro la Juventus sono attesi 40mila tifosi. Prima era normalità, adesso rappresentano un’eccezione. Il Napoli ha superato tale soglia soltanto una volta in questo campionato con i 45.570 spettatori che hanno assistito al match contro il Brescia. Il record stagionale non dovrebbe essere a rischio, ma domani si punta ad un effetto visivo di alto livello per tentare l’impresa contro la Juve dei grandi ex Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain.