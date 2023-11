Repubblica - Infortunio Osimhen, fissata la data del rientro in campo: ecco quando torna

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica dopo la vittoria degli azzurri a Salerno contro la Salernitana, nel derby campano, si proietta al cammino in Serie A.

Infortunio Osimhen: la data del rientro

E nel cammino per rientrare nella corsa scudetto, il quotidiano menziona il rientro di Victor Osimhen che è fissato a dopo la sosta:

"L’infortunio di Osimhen era un potenziale colpo da ko e invece dal cilindro di Garcia è saltato fuori Jack Raspadori, autore a Salerno del 3° gol di fila. Il più temibile rivale per il Napoli del presente è quello del recente passato: bello e quasi invincibile. Ma dopo la sosta tornerà Osimhen e non è detto che sia già tardi. Il quarto posto è un punto di partenza".

Victor Osimhen

Victor Osimhen, come vi abbiamo anticipato in esclusiva su CalcioNapoli24, e come poi ha confermato Rudi Garcia in conferenza stampa, dovrebbe tornare nelle prossime ore, per riaggregarsi al gruppo nella prossima settimana. Con gli azzurri che si apprestano a preparare Napoli-Union Berlino.

E in conferenza il tecnico dei partenopei ha aggiunto: "Osimhen è in permesso dalla società, l'ho sentito via messaggio. I medici mi garantiscono che sta seguendo il programma di recupero e tornerà la prossima settimana".