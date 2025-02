Repubblica - Il patto scudetto è servito a Castel Volturno: l'obiettivo degli azzurri fra Como e Inter

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta il "patto scudetto" di Castel Volturno:

"Al traguardo mancano solamente 13 tappe e le prossime due saranno per il Napoli le più importanti: domenica mattina a Como e la settimana dopo al Maradona contro l’Inter. Il Napoli le affronterà con due punti di vantaggio e l’obiettivo di mantenere la vetta solitaria della classifica, per poi spingere a tutto gas sull’acceleratore fino alla fine del campionato approfittando anche del calendario favorevole. Gli azzurri sono - insieme col Bologna - l’unica squadra della Serie A ancora imbattuta nel 2025 e sperano di essersi lasciati ormai alle spalle la fase più estrema dell’emergenza. A Castel Volturno invece non è proibito sognare il lieto fine e dopo tre pareggi consecutivi la squadra ha una voglia matta di tornare alla vittoria, anche grazie alla spinta dei tifosi. Il patto scudetto è servito".