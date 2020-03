Repubblica - Emergenza Coronavirus, Dzemaili e Donadoni tornano in Cina: 15 giorni in quarantena a Shenzhen

Notizie calcio - Blerim Dzemaili un mese e mezzo fa lasciò il Bologna per lo Shenzhen Fc dove ha ritrovato Donadoni in ritiro in Spagna. Il calciatore non è mai approdato in Cina, a causa dell'emergenza Coronavirus, dove tutto è nato. Oggi, invece, la situazione è cambiata. L'Europa e il mondo intero sono in aumento di contagi da Coronavirus e Donadoni e la squadra approderanno nelle prossime ore in Cina. Come riporta Repubblica , Dzemaili con la squadra Wuhan ancora non potrà entrare, ma si fermerà per quindici giorni proprio a Shenzhen in quarantena.