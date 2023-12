Repubblica - Così il Napoli non va da nessuna parte, la situazione rischia di precipitare. Mazzarri non accetterà di essere il capro espiatorio

L'edizione online di Repubblica riporta alcune notizie dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone avvenuta al Maradona per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il pezzo a firma di Marco Azzi titola così: "Napoli, processo a Castel Volturno: Mazzarri chiede a De Laurentiis di intervenire sul mercato, Osimhen litiga con i compagni":

Questo un breve stralcio dell'articolo su Repubblica online:

"La situazione rischia di precipitare e Mazzarri non accetterà il ruolo di capro espiatorio a cuor leggero, anche se ha un contratto a tempo e di breve durata: fino a giugno. Ma il tecnico ha rispetto per i tifosi e per questo pretenderà dai giocatori una reazione immediata, già a Roma. Oppure potrebbe prendere atto della situazione e chiedere un confronto con De Laurentiis. Così il Napoli non va da nessuna parte e il futuro minaccia di essere persino peggiore. Il presidente si dovrà assumere le sue responsabilità e l'onere di invertire immediatamente la rotta spetta a lui, altrimenti la stagione azzurra diventerà una triste via crucis".