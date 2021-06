Repubblica - Conferenza ADL, gli toccherà voltare pagina dopo Verona e inaugurare il nuovo corso del Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Conferenza stampa De Laurentiis, le ultime notizie sul Napoli calcio. E' dall'edizione odierna di Repubblica che parla della conferenza stampa annunciata da ADL per la prossima settimana.

Ci sarà tempo per costruire il rapporto e discutere del nuovo Napoli. Il presidente De Laurentiis lo farà mercoledì a Roma. È in programma una conferenza stampa in un hotel della Capitale e si interromperà il silenzio cominciato a febbraio e prolungato pure al termine del deludente pari contro l’Hellas Verona. Toccherà al presidente voltare pagina per inaugurare il nuovo corso.