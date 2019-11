Repubblica, Azzi: "La FIFPro si rivela al mondo, c'è voluto il Napoli: ci sono club che non pagano stipendi da mesi..."

In mattina la FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori ha deciso di prendere posizione dopo la scelta del Napoli e del patron Aurelio De Laurentiis di comminare multe salatissime alla squadra dopo l’ammutinamento post-Salisburgo. Marco Azzi, giornalista de La Repubblica ha scritto su Twitter al riguardo:

"Ci sono società di calcio che non pagano gli stipendi per mesi, altre che mettono i giocatori fuori rosa o che licenziano quelli che si infortunano, ma per spingere FIFPro a rivelarsi al mondo c'è voluto il Napoli".