Repubblica - ADL incapace di sostituire in modo adeguato Kim e ha lasciato per sei mesi in sospeso i rinnovi di Osimhen, Kvara e Zielinski

L'edizione online di Repubblica riporta alcune notizie dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone avvenuta al Maradona per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il pezzo a firma di Marco Azzi titola così: "Napoli, processo a Castel Volturno: Mazzarri chiede a De Laurentiis di intervenire sul mercato, Osimhen litiga con i compagni":

Questo un breve stralcio dell'articolo su Repubblica online:



"Qualcuno andrà via già a gennaio e la società dovrà sostituirlo". Ma bisogna capire se De Laurentiis e il suo nuovo staff saranno capaci di farlo, dopo i gravi errori e le omissioni della campagna acquisti estiva. Il presidente non è stato capace di sostituire in modo adeguato Kim e ha lasciato per sei mesi in sospeso il rinnovo dei tre contratti di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski: pur avendo i conti ampiamente in attivo. I soldi per intervenire ci sono, chissà se il club sarà in grado di investirli al meglio".