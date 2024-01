Repubblica a sorpresa - Mazzarri è giocoforza sotto esame: la mossa di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri in ritiro è arrivato il presidente Aurelio De Laurentiis, alla vigilia di Napoli-Salernitana. Match importante e delicato per i partenopei, e sul futuro di Mazzarri l'edizione oggi in edicola di Repubblica a sorpresa scrive:

«Del mercato non parlo, idem della fiducia nei miei confronti da parte della società, posso solo dire che finché sarò qui darò il massimo». Pure il tecnico toscano è giocoforza sotto esame e oggi pomeriggio al Maradona è atteso il ritorno di Aurelio De Laurentiis, piombato ieri sera in ritiro a Pozzuoli. Il presidente aveva ordinato la clausura punitiva per i giocatori e spera che basti a uscire dal tunnel, oppure sarà costretto a ricorrere a soluzioni più clamorose e drastiche.