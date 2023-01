Report: la Juventus non era sola! Altre squadre coinvolte nello scandalo plusvalenze | VIDEO

La Juventus, una delle squadre italiane più titolate e conosciute al mondo, è al centro di una tempesta giudiziaria: nuova inchiesta di Report su Rai 3.

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 top manager tra cui anche l’ex-presidente Andrea Agnelli. Secondo gli inquirenti, tutto il top management della società avrebbe messo in piedi una serie di misure correttive illegali per far tornare i dati di bilancio, frodando di fatto gli azionisti.

Tra le misure utilizzate maggiormente quella delle plusvalenze: un modo per far quadrare i conti in bilancio attraverso lo scambio di giocatori. Ma se così fosse significherebbe che in queste operazioni la Juventus non era sola. Report si fa una domanda, la stessa della Procura di Torino: la Serie A può definirsi un campionato regolare, se ci sono squadre legate a doppio filo alla Juventus? Sarà il Tribunale a stabilirlo.

Inchiesta Juve, altre squadre di Serie A coinvolte

Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Genoa, Empoli ed Udinese sono le squadre che secondo la Procura avrebbero in qualche modo fiancheggiato la Juventus in questo genere di operazioni. Il 23 settembre c'è un incontro segreto tra Agnelli (Juve), Percassi (Atalanta), Preziosi (Genoa), Marotta (Inter), Scaroni (Milan), Campoccia (Udinese), Fenucci (Bologna), i vertici della Lega calcio (Dal Pino) e della Federcalcio (Gravina).

Cosa si sono detti? "L'incontro era stato promosso da Agnelli con Dal Pino, per dirimere i contrasti all'interno della Lega e tra Lega e Federazione. Si parlò anche di una possibile media company per gestire i diritti televisivi di Serie A".