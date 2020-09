Report - Clamoroso Suarez, indovinate chi è l'avvocato? Tornano i legami Juventus-'Ndrangheta

Ultimissime notizie. Vi ricordate l'inchiesta Alto Piemonte? Le indagini della magistratura italiana - raccontate ampiamente dal programma televisivo Report, su Rai 3 - che coinvolgevano alti esponenti della Juventus, gruppi ultras dello Juventus Stadium, 'ndrangheta e calciatori? Il mistero si infittisce e si lega direttamente al caso Suarez, che ha fatto molto clamore in questi giorni.

Pare che l'attaccante del Barcellona abbia ottenuto la cittadinanza italiana con una truffa all'esame linguistico. La cittadinanza gli consentirà di ottenere importanti sgravi fiscali: infatti, se sei ricco e ti trasferisci in Italia, paghi solo 100mila euro di tasse all'anno. Pochissimo per un giocatore che vanta stipendi multi-milionari. Ebbene, secondo quanto scrive Federico Ruffo, inviato di Report e Presa Diretta, c'è un legame tra l'inchiesta Alto Piemonte e il caso Suarez: l'avvocato Turco, al centro delle intercettazioni sul caso Suarez, è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospedale il telefono dall'auto dell'ultras Bucci, appena morto - probabilmente suicida - nel mezzo dell'inchiesta Alto Piemonte.