Ultime Coronavirus - La Regione Campania ha diramato un comunicato tramite i social:

De Luca

"L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che in data odierna, in attuazione dell'Ordinanza n. 54 firmata ieri, sono stati effettuati oltre 3mila controlli alle stazioni ferroviarie in relazione ai passeggeri su treni che effettuano collegamenti interregionali, all'aeroporto e alle stazioni portuali.