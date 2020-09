Regione Campania, De Luca: "Obbligatorio lo screening sul personale scolastico"

Ultime Coronavirus - Il governatore della region Campania, Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza relativa alla scuola:

Questo un estratto dell'ordinanza:

"Atutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo: -ove residente nella regione Campania, di segnalarsi alproprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASLdi appartenenzaal fine di sottoporsi altest sierologico e/o tampone edi esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro; -ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico(che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone acura delservizio sanitario regionale".