Regini al Parma, spunta il retroscena: l’agente è sceso dall’aereo inseguito dalle forze dell’ordine

Ultime calciomercato - Il calciomercato regala da sempre storie e curiosità come il caso di Vasco Regini, conclusi al limite della scadenza. Il difensore, infatti, ha firmato in extremis con il Parma. Il retroscena è svelato da Sky e riguarda il suo agente.

Giuffregi e l'affare Regini col Parma

Mario Giuffredi, procuratore di Regini, infatti, si sarebbe trovato a scendere dall’aereo su cui si trovava per correre a mettere nero su bianco l’affare. Il ds del Parma Faggiano lo ha contattato quando il suo volo stava per partire direzione Napoli. Così Giuffredi è sceso col suo staff mentre gli altri passeggeri osservavano curiosi e ha dovuto affrontare una vera e propria lotta contro il tempo e… contro le forze dell’ordine. L’agente in un primo momento ha destato grande curiosità per l’essere sceso all’improvviso dall’aereo ed è stato anche avvicinato dalla polizia che si era insospettita. Alla fine, però, tutto è bene quel che finisce bene: Regini è un nuovo calciatore del Parma. Il difensore arriva in Emilia-Romagna in prestito fino al termine della stagione.