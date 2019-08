UFFICIALE - Real Madrid, James Rodriguez convocato contro il Celta Vigo

Calciomercato Napoli - Zinedine Zidane ha deciso di convocare James Rodriguez, trequartista che piace tanto al Napoli. per l'esordio in Liga del Real Madrid, domani contro il Celta Vigo. E' il sesto centrocampista. Al di là delle dichiarazioni in conferenza di Zidane il suo futuro è ancora tutto da decifrare. I tifosi della S.s.c. Napoli continuano a sperare nel lieto fine. ma è sempre più difficile.

James-Napoli, il colombiano convocato da Zidane

James Rodriguez con la maglia del Real Madrid

I convocati di Zinedine Zidane