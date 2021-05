Real Madrid, Barcellona e Juventus contro i club che hanno lasciato la Superlega: pronte azioni legali

Ultime calcio - La Superlega continua a far discutere, sebbene sia durata sole 48 ore dalla sua nascita. A sciverlo è il New York Times, secondo il quale sarebbe in corso una vera e propria battaglia legale. Racconta di imminenti azioni legali (con gravi conseguenze finanziarie) da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona nei confronti delle altre nove (le sei inglesi, più Inter, Milan ed Atletico Madrid). Alla base ci sarebbero due lettere: una di rinuncia alla Superlega ed un’altra di minacce e ritorsioni verso chi invece abbandona definitivamente il progetto.