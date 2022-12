"Uguale con l'Inter, Raspa!" La richiesta a Raspadori in Napoli-Crystal Palace | VIDEO CN24

Ultime notizie calcio Napoli - Ad assistere a Napoli-Crystal Palace 3-1 non c'erano tantissimi tifosi, ma ospiti della struttura e addetti ai lavori. In questa cornice, però, qualche tifoso è arrivato, addirittura da Malaga oltre che da Napoli per seguire le due amichevoli in ritiro degli azzurri.

E allora, oltre agli applausi agli azzurri al fischio finale per il 3-1, al primo gol di Raspadori che sblocca il match con un 2-1 dalla distanza non poteva che alzarsi una voce: "Uguale con l'Inter, Raspa!".

Raspadori in gol contro il Crystal Palace

E poi, come sempre, anche a Belek, in Turchia, una "delegazione georgiana": due tifose arrivate fin qui per uno scatto con Kvaratskhelia (ma anche con Spalletti ed Elmas, tutti disponibilissimi): accontentate, poco prima di salire sul pullman direzione aeroporto.

