Raspadori è il sostituto di Neres, Il Mattino: Conte valuta il cambio modulo, l'idea

Ultime notizie SSC Napoli - Infortunio per David Neres, e gli accertamenti a cui si è sottoposto il 27enne giocatore sudamericano ieri mattina presso il pineta Grande Hospital di Castel Volturno hanno evidenziato una «lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra». Un altro stop per il Napoli, sempre sulla catena di sinistra. Sul sostituto, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive:

"Conte è costretto a fare la conta dei superstiti: l'unico titolare in quel ruolo sarebbe Okafor, ma l'ex Milan - giunto in prestito proprio sul gong del mercato di riparazione - è ancora in evidente ritardo di condizione e non può essere certo impiegato dall'inizio. Sfogliando la margherita i petali della rosa azzurra si riducono al solo Raspadori (peregrina l'ipotesi Ngonge). Toccherà quasi certamente a Jack dunque partire dal primo minuto con la Lazio. Resta da capire se l'ex Sassuolo prenderà posto e mansioni di Neres oppure agirà più accentrato al fianco di Lukaku. In questo caso Conte potrebbe anche pensare di cambiare spartito tattico, tornando alla difesa a «tre». Si vedrà. Ieri l'allenatore non ha provato nulla in campo con la squadra che si è limitata ad un lavoro di forza. Le prime indicazioni arriveranno dall'allenamento di oggi a Castel Volturno".