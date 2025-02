Ieri Giacomo Raspadori ha festeggiato il compleanno. L'attaccante del Napoli è nato il 18 febbraio 2000 e ieri ha compiuto 25 anni. Ha ringraziato tutti i tifosi per gli auguri con un messaggio su Instagram.

"Grazie a tutti per gli auguri, mi dispiace non riuscire a rispondere ad ognuno di voi! Grazie per aver dedicato anche un solo secondo del vostro tempo prezioso per farmi sentire il vostro affetto!! Un abbraccio, Jack"