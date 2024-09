Rapina Neres grazie a una "soffiata": sono 4 malviventi del rione Lauro a Fuorigrotta, spunta una testimone

Rapina David Neres, clamorosa svolta nelle indagini. Secondo un'anticipazione de Il Mattino domani in edicola il raid sarebbe stato consumato grazie a una “soffiata” partita all'esterno dello stadio Maradona della SSC Napoli: spunta una testimone. Ad agire sono stati in quattro, sono di rione Lauro a Fuorigrotta

Una donna ha visto tutto. E ha raccontato dei particolari utili alle indagini. Via Nino Bixio, tra sabato e domenica notte, la partita al Maradona è finita con il successo del Napoli sul Parma, quando un minivan lascia lo stadio di Fuorigrotta. Ha i vetri oscurati, impossibile capire chi ci sia dentro, anche se i malviventi agiscono a colpo sicuro: bloccano l’auto, puntano un’arma contro il calciatore e si fanno consegnare l’orologio. Hanno agito in quattro, si sono mossi in sella a due scooter, che erano posizionati all'esterno del varco di uscita dello stadio di Fuorigrotta