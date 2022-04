Ultim'ora: È morto Mino Raiola

Morto Mino Raiola, il famoso procuratore di diversi campioni, da Ibrahimovic a Donnarumma fino al norvegese Haaland. Il lancio è dell'agenzia ANSA, ed è stata ribattuta anche da La7 e da Il Tempo.

Ultimissime notizie calcio: Mino Raiola morto a 54 anni d'età. Il noto agente di calciatori si è spento all'Ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è la redazione del TG La7.

Ecco la causa della morte di Raiola, che va ricondotta ad una malattia polmonare con la quale combatteva da mesi.

"Mino Raiola è morto a 54 anni. Il re dei procuratori italiani è venuto a mancare dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Raiola lo scorso 12 gennaio era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare non legata al Covid e subito era sorto un giallo.

Il suo staff aveva parlato di controlli programmati e anche Alberto Zangrillo, medico dell’ospedale lombardo, aveva sottolineato come l’intervento fosse in programma da tempo, ma la Bild annunciò che Raiola era ricoverato in terapia intensiva e che le sue condizioni si erano seriamente aggravate".