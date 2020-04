Ultime calcio - Ciro Venerato ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva:

“Calciomercato? Infantino ha imposto sedici settimane di mercato. No all'apertura per tutta la stagione. La Lega calcio ha pensato di iniziare a fine luglio fino ad ottobre. La sessione invernale dal 15 gennaio al 15 febbraio. Sui contratti in scadenza al 30 giugno si deciderà attraverso le singole Federazioni. Il COVID-19 prevede la presenza di possibilità di manovrare sui contratti in scadenza il 30 giugno”.