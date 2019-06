James Rodriguez al Napoli, Venerato a CN24: "Nuova offerta al Real: prestito con riscatto a 30mln più bonus Scudetto e Champions"

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez e regalare l'asso colombiano a Carlo Ancelotti che ne ha fatto espressa richiesta ad Aurelio De Laurentiis, come il patron stesso ha evidenziato nella chiacchierata alla radio ufficiale questo pomeriggio.

Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni di Calcionapoi24:

"Ultimissime notizie da Madrid. Anche se lentamente, il Napoli si avvicina al cartellino di James Rodriguez. Il Napoli ha recapitato pochi minuti fa una nuova e forse definitiva proposta al Real. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni più bonus scudetto e Champions pagabili in 4 anni. Il vice presidente del Real Madrid sta valutando il da farsi con Florentino Perez. Il Napoli prevede tempi lunghi per le firme ma sa di aver ormai in mano il colombiano. Esclusa la possibilità del prestito biennale. Lo confermano i dirigenti azzurri. Impossibile perché James Rodriguez ha solo due anni di contratto con il Real Madrid e gli spagnoli non intendono prolungare il contratto al giocatore".