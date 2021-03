RAI - Toto allenatore Napoli, Zaccagni può essere un indizio per Juric! De Laurentiis apprezza Italiano, Gattuso piace al Monza e a due di A

Ultimissime notizie Napoli. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva.

Al centro della discussione il futuro della panchina del Napoli, che con ogni probabilità vedrà l'addio di Gennaro Gattuso a fine stagione. Per il prossimo anno sono indicati i nomi di sei allenatori.

“Addio certo per Gattuso al Napoli, Jorge Mendes lo ha proposto al Wolverhampton in Premier League, ma piace anche al Monza, alla Sampdoria e alla Fiorentina. Al Napoli di De Laurentiis piacciono Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, contattati già dopo la sconfitta di gennaio contro il Verona. In corsa c’è anche l’ex Rafa Benitez, la piazza partenopea rivorrebbe Walter Mazzarri ma non risultano contatti con l’ex Torino. Ivan Juric del Verona sfumò dopo la Coppa Italia vinta da Gattuso, l’arrivo di Mattia Zaccagni potrebbe essere un indizio ma non una certezza sull’approdo dell’ex Genoa. Piace anche Vincenzo Italiano dello Spezia, al quale vennero fatti i complimenti da Aurelio De Laurentiis dopo la partita di Coppa Italia: ne apprezza il calcio spettacolo e l’attenzione riservata ai giovani. Due mesi e poi si saprà il futuro della panchina del Napoli”.