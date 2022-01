Scrive su Twitter il giornalista Rai Antonello Perillo commentando la vittoria del Napoli contro il Bologna:

"In un colpo ripresi 3 punti sul Milan e 2 su Inter e Atalanta. Napoli stanco dopo i 120 minuti in Coppa ma ben messo in campo e padrone del gioco. Bravissimo Lozano, perfetto Zielinski ma nota di merito per Lobotka, impressionante per tecnica e intelligenza #BolognaNapoli".