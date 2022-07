Raduno SSC Napoli, Spalletti ha lasciato Castel Volturno! C'è un altro azzurrino | FOTO CN24

Altri arrivi all’SSC Napoli Konami Training Center per i primi test fisici e medici in vista della prossima stagione. Dopo Khvicha Kvaratskhelia, Gianluca Gaetano, dopo il prestito alla Cremonese in Serie B e conclusasi con la promozione in Serie A, il portiere della Primavera Hubert Idasiak e l'attaccante Andrea Petagna, è il turno dell'esterno franco-algerino Karim Zedadka - reduce dal prestito in Belgio allo Charleroi - mentre l'allenatore azzurro Luciano Spalletti, sorriso sulle labbra, ha lasciato il centro sportivo.

In allegato gli scatti realizzati da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Da sabato 9 luglio inizierà ufficialmente la stagione del Napoli 2022/2023. Gli azzurri si ritroveranno in Val di Sole dove svolgeranno la prima parte del ritiro pre campionato a Dimaro-Folgarida fino al 19 luglio. Il primo allenamento è previsto per sabato mattina alle ore 10 al Centro Sportivo di Dimaro.

