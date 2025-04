Radio Marte - Monza vietata ai tifosi del Napoli residenti in Campania! Oggi la decisione del CASMS

La decisione non è ancora ufficiale, ma sembrano esserci pochi dubbi. La trasferta di Monza, in programma sabato 19 aprile all'U-Power Stadium, sarà vietata ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Lo annuncia Radio Marte.

Il settore ospiti sarà aperto ai sostenitori azzurri, residenti nelle altre regioni d'Italia. Toccherà al Casms nella riunione odierna ratificare la decisione. Hanno pesato gli incidenti accaduti a Bologna, prima della partita, tra alcuni ultras del Napoli e le Forze dell'Ordine.