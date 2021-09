Napoli Calcio - Ci sono ancora dei dubbi di formazione in casa Napoli, ma Luciano Spalletti ha scelto l'attacco che andrà in campo stasera contro l'Udinese. A destra ci sarà Politano, a sinistra Insigne, in mezzo Osimhen.

Questa settimana sarà anche quella dei rientri. Dries Mertens recupererà a breve, poi sarà il turno di Stanislav Lobotka.