Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Nell'allenamento congiunto delle ore 17 non ci sarà Osimhen per impegni di marketing. Alle 21 ci saranno dei tesserati del Napoli in Piazza del Plebiscito qui a Castel di Sangro"