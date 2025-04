Quanto vale il Napoli di Conte? Le cifre da settembre ad aprile: c'è un dato che deve far riflettere | FOCUS

Dall’1 settembre 2024 ad oggi il valore rosa del Napoli è aumentato oppure no? Antonio Conte oggi ha una rosa diversa rispetto a quando si è chiuso il mercato estivo dove c’era anche Khvicha Kavaratskhelia andato via poi a gennaio. Il valore rosa attuale del Napoli (dato Transfermarkt) è di 355,55 milioni. Una cifra che, rapportata a quella dell’1 settembre, fa registrare un -33,1% in quanto quel Napoli valeva ben 531,40 milioni. Alla riapertura del mercato di gennaio, il valore rosa della squadra guidata da Antonio Conte era di 431,05 milioni (-17,5% rispetto al dato aggiornato di aprile 2025).

Quanto vale la rosa del Napoli di Antonio Conte

Nei due step di settembre prima e gennaio poi, i dati di Transfermarkt evidenziano come la rosa del Napoli avesse più valore rispetto ad oggi. Va anche detto che la perdita di valore è stata contenuta proprio a gennaio passando da un -33,1% a -17,5%. Alla chiusura dell’ultima sessione di calciomercato invernale, il valore rosa del Napoli è diminuito ancora rispetto a gennaio passando da 431,5 milioni a 346,55 milioni. Il gap sta tutta nella cessione di Kvaratskhelia al Psg che ha fatto scendere di un bel po’ il valore complessivo della rosa. Partendo però da quest’ultimo dato di febbraio e comparandolo con questo di aprile, viene fuori che Antonio Conte ha saputo aumentare comunque il valore della sua rosa a disposizione pur perdendo un top come Kvara.

Oggi, come si legge sul sito specializzato Transfermarkt, il Napoli vale 355,55 milioni ovvero + 2,6% rispetto al dato fatto registrare alla chiusura del mercato invernale. Ciò testimonia, ancora di più, l’ottimo lavoro dell’allenatore salentino il quale sta facendo il massimo con una rosa che, come valore economico, oggi è la metà dell’Inter. I nerazzurri infatti valgono ben 663,5 milioni.

Classifica valore rose della serie A

Guardando la classifica reale e quella del valore rose del campionato, si può comprendere ancora di più cosa stia facendo il Napoli. L’Inter, come valore rosa, è 663,5 milioni. Al secondo posto poi c’è la Juventus con 623,2 milioni. Terzo posto per il Milan con 523,5 milioni mentre al quarto posto troviamo l’Atalanta con 478,6. Il Napoli è quinto. Rapportando questi dati al punteggio in classifica, non vi è dubbio che quello che stanno facendo Conte ed i suoi ragazzi va al di là di ogni più rosea aspettativa.

Riproduzione riservata