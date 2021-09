Stipendio Conte a Sky, svelate le cifre choc da Calcio e Finanza: ecco quanto guadagna l'ex Inter

Antonio Conte lascia l'Inter e firma con Sky. Una nuova avventura per l'ex allenatore di Inter, Chelsea e Juventus, questa volta da opinionista a Sky per Conte aspettando una nuova chiamata di un nuovo club. Intanto, sono state svelate le cifre dello stipendio di Antonio Conte a Sky.

Quanto guadagna Conte a Sky? Stipendio e cifre

Svelate le cifre da Calcio e Finanza riguardo lo stipendio di Conte a Sky. Infatti, secondo il noto portale sempre attento all'economia e conti degli affari delle squadre di Serie A e non solo, Antonio Conte guadagnerà tra i 200.000 e i 250.000 euro a stagione con Sky. Una cifra choc di circa 20mila euro a mese per Antonio Conte come opinionista Sky in soltanto determinate partite stagionali. Infatti, la presenza dell'allenatore dovrebbe essere rispettata la domenica sera nella trasmissione del Club di Caressa e durante le gare di Champions League nella settimana.

Clausola contratto Conte-Sky

Conte con Sky ha però pattuito anche un altro accordo presente nel contratto. Infatti, c'è la clausola a favore di Conte se dovesse ricevere una nuova offerta per allenare che andrebbe ad accettare. A quel punto ci sarà poi la possibilità di lasciare l’emittente in caso di chiamata da parte di qualche club.

