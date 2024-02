Quando rientra Ngonge? Out anche contro il Sassuolo: ecco cosa filtra sui tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela quando tornerà in campo Cyril Ngonge, assente contro Barcellona e Cagliari per infortunio:

"Ngonge ha effettivamente migliorato una manovra offensiva in crisi (prima del ritorno di Osimhen), ma poi si è infortunato alla caviglia alla vigilia del match con il Barcellona: ha saltato la sfida con i blaugrana e la trasferta di Cagliari. Dovrebbe dare forfait pure domani con il Sassuolo e tentare il recupero per il match contro la Juventus".