Quagliarella: "Conte scaramantico ma non lo ammette! Vi racconto che faceva..."

Ultime notizie. In diretta da Alassio l'ex attaccante del Napoli Fabio Quagliarella è stato ospite di “Calciomercato - L’Originale”, su Sky Sport 24. Ha parlato di Antonio Conte, che è stato suo allenatore ai tempi della Juventus, raccontando alcuni retroscena.

“La corsa per far salire i battiti: il mister durante gli allenamenti controlla i battiti di tutti in diretta, ognuno dei calciatori ha un GPS addosso e lui può controllare i battiti. Capitava che durante gli allenamenti alcuni calciatori avevano i battiti più bassi degli altri, perché magari facevano meno fatica degli, così all’improvviso Conte li spediva a correre e fare allunghi di 100 metri perché per lui i battiti erano troppo bassi.

Pirlo il “salvatore” della squadra. Una sera facemmo un po’ tardi durante la tournée in America e il mister si arrabbiò. Il giorno dopo ci disse: “Ora andate in campo, vi ammazzo in allenamento e il primo che si ferma lo metto fuori rosa”. Verso la fine dell’allenamento Pirlo si fermò e tutti ci aspettavamo che finisse fuori rosa, invece Conte fischiò la fine della seduta e ci mandò tutti nello spogliatoio.

Scaramanzia senza ammetterlo. Una volta gli feci una battuta, gli dissi: mister, nelle ultime due partite non mi ha convocato, una l’abbiamo persa e l’altra l’abbiamo pareggiata. Dalla partita successiva - anche se ero infortunato - lui mi convocava lo stesso dicendo che ero parte della squadra e dovevo partecipare anche io".