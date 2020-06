PSG, quattro positivi al Coronavirus: i risultati dei test

Calcio - Dopo aver effettuato i test sierologici sono risultati quattro casi positivi al Coronavirus nel Psg. Ad annunciarlo è stata la stessa società francese attraverso un comunicato apparso sul profilo Twitter ufficiale del club. Si tratta di tre calciatori e un membro dello staff risultati positivi ma asintomatici. Dopo lo scoppio della pandemia il campionato francese si è fermato, ma la squadra di Tuchel è ancora impegnata in Champions League.

I francesi si sono già guadagnati l'accesso alle Final Eight dopo aver superato il Borussia Dortmund nella doppia sfida degli ottavi di finali. Mauro Icardi e compagni, infatti, si sono ritrovati ieri al centro di allenamento di Ooredoo e si sono sottoposti in particolare agli esami fisici e medici. Il club parigino ha comunicato i risultati dei test sierologici precisando che tutti adesso stanno bene. Non sono stati resi noti i tre calciatori che hanno contratto il Covid 19 in passato. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.