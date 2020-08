Protesta social per la nuova maglia: spunta l'hastag #OutLete, "Siete ancora in tempo per cambiare!"

Ultime calcio Napoli - Dopo che le immagini delle nuove maglie della SSC Napoli sono circolate sul web e sui social, i tifosi del Napoli stanno facendo sentire la propria voce. Ecco spuntare l'hastag #OutLete (ma imperversa anche #BoicottaLete). Su Twitter e Facebook si leggono centinaia di commenti di protesta per un rosso che finisce per rovinare la maglia:

Maglia bianca Napoli

"Una sciagura" scrive qualcuno, "non ne possiamo più, rovinata un'altra maglia", "che vi costava farla bianca, che si legge anche meglio?" e "l'unico sponsor che non si adegua al colore della maglia", sono i messaggi ricorrenti dei tifosi azzurri. "Siete ancora in tempo per cambiare!" è il messaggio ricorrente.