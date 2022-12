Profezia Maradona Argentina campione del mondo in Qatar, l'incredibile scatto del 1986! | FOTO

Un Mondiale vinto nel segno di Lionel Messi, ma anche di Diego Armando Maradona. Spunta l'incredibile scatto della profezia di Diego Maradona per l'Argentina campione in Qatar. Tutto era già stato predetto da Diego in uno scatto della vittoria dei Mondiali dell'Argentina nel 1986

Argentina campione del mondo in Qatar: la "profezia" di Maradona

Mondiali 2022 - Il nome del Pibe de Oro è stato tra i più acclamati dopo il terzo trionfo iridato dell'Argentina, dopo 36 anni dall'ultima affermazione.

In una delle foto dei festeggiamenti del 198, dopo la vittoria contro la Germania Ovest, Maradona, portato in spalla dai compagni di squadra, alza la Coppa del mondo con la mano destra, mentre con la sinistra sembra indicare la bandiera del Qatar, posta insieme alle altre sopra gli spalti del celebre stadio di Città del Messico.