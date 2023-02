Problemi Dazn: Spezia-Napoli non si vede, continuano le polemiche

Spezia Napoli non si vede su Dazn al momento ed è un disagio che hanno molti tifosi. Spezia Napoli, problemi Dazn che ancora crea disagi in questo nuovo anno. La partita di Serie A per molti tifosi non è visibile. Continuano le polemiche per quanto sta accadendo su Dazn.

Secondo le ultime notizie però, pare che i problemi sembrano essere stati causati da Tim per disservizi sull’intera rete nazionale. Infatti, solo chi usufruisce di una linea Tim in casa starebbe riscontrando problemi direte con Dazn e altri dispositivi.