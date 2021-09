Problemi Dazn, errore 55 007 034: tantissime le segnalazioni per Sampdoria-Napoli non è visibile per tanti tifosi. Al momento non è arrivata nessuna spiegazione da parte di Dazn.

Problema Dazn errore 55 007

Tantissime segnalazioni per il problema di Dazn con errore 55 007 034 come codice. I tifosi ancora non hanno ricevuto spiegazione e non sono state ripristinate le immagini della partita Sampdoria Napoli nemmeno al minuto 10. Problemi anche con smartphone, pc e tablet per gli abbonati a Dazn.

