Probabili formazioni Napoli-Inter, Sky: Mertens out, problemi all'adduttore! E' in Belgio, tornerà tra alcuni giorni

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso è atteso dall’esame Inter. Contro i nerazzurri mancherà Kalidou Koulibaly. Il centrale si sente meglio ma pensarlo disponibile è davvero difficile. In difesa fuori anche Maksimovic che ha proseguito con le terapie. Al fianco di Manolas spazio quindi a Luperto. Attenzione però perchè quest'ultimo è reduce da un affaticamento. In caso di estrema emergenza, Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale. A sinistra torna a disposizione Ghoulam con Mario Rui però sempre favorito per una maglia da titolare. Davanti favorito Callejon su Lozano mentre Mertens è fuori causa. L'attaccante ha un piccolo problema all'adduttore ed è partito oggi per il Belgio per curarsi. Tornerà a metà della prossima settimana.

Formazioni Napoli-Inter, anticipazioni Sky

Antonio Conte non è più con l’acqua alla gola. Il tecnico nerazzurro deve ancora fronteggiare qualche assenza di troppo ma tutto sommato non può dirsi deluso dai giocatori recuperati. Lautaro, di rientro dalla squalifica, affiancherà Lukaku mentre in mezzo Sensi e Barella tornano a disposizione e si giocano un posto nell’XI titolare con Gagliardini. A sinistra out Asamoah e D’Ambrosio. Scontata titolarità per Biraghi. I possibili dubbi riguardano anche l'eventualità di vedere Bastoni titolare.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku