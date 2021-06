Premier League, multa da 25 milioni per i club della Superlega e minaccia di 30 punti in caso di recidiva

Ultime notizie calcio - La Premier League, nonostante il passo indietro fatto in maniera quasi istantanea, ha deciso di non sorvolare sul tentativo (ormai fallito) dei sei club inglesi di dare vita al progetto Superlega insieme a Juventus, Milan, Inter, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona etc. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool e Arsenal, infatti, si sono visti comminare una multa da circa 4 milioni a testa per questo tentativo. Ma non è tutto. arà comminata una sanzione più severa sia sotto il profilo pecuniario (25 milioni di sterline, circa 30 milioni in euro) sia sportivo (con una penalizzazione di 30 punti in campionato) in caso di recidiva. In buona sostanza, se ci riprovano arriva la stangata.