Il giornalista di Sport Mediaset Maurizio Pistocchi scrive su Twitter:

“Milan-Napoli 0:1, Il Napoli vince a San Siro con un bel primo tempo e un gol in contropiede di Politano contro un Milan incompleto e sottotono, che fa troppo poco per vincere. Proteste rossonere per un contatto in area Theo Hernandez/Bakayoko che Pasqua non valuta falloso neanche dopo il VAR”